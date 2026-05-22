Ahold Delhaize Aktie

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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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22.05.2026 11:04:11

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 23,86 Euro auf "Underweight" belassen. Jüngste Zahlen und Ankündigungen von US-Einzelhändlern wirkten negativ, schrieb Borja Olcese in seiner Einschätzung am Freitag. Es zeichne sich für die Supermarktkette Ahold Delhaize eine weiter sinkende Bewertung ab./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,86 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
37,12 € 		Abst. Kursziel*:
-35,72%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-35,55%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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