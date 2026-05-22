NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 23,86 Euro auf "Underweight" belassen. Jüngste Zahlen und Ankündigungen von US-Einzelhändlern wirkten negativ, schrieb Borja Olcese in seiner Einschätzung am Freitag. Es zeichne sich für die Supermarktkette Ahold Delhaize eine weiter sinkende Bewertung ab./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:46 / BST



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