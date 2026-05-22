Richemont Aktie
|168,35EUR
|-5,00EUR
|-2,88%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 165 Franken auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luxuskonzerns hätten die starke Nachfrage nach Markenschmuck untermauert, schrieb James Grzinic am Freitag. Das Wachstum des vierten Geschäftsquartals liege klar über den Schätzungen der übervorsichtigen Analystengemeinde./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
165,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
155,05 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
154,15 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,04%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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