NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 165 Franken auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luxuskonzerns hätten die starke Nachfrage nach Markenschmuck untermauert, schrieb James Grzinic am Freitag. Das Wachstum des vierten Geschäftsquartals liege klar über den Schätzungen der übervorsichtigen Analystengemeinde./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.