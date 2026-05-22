Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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22.05.2026 11:44:22

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 165 Franken auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luxuskonzerns hätten die starke Nachfrage nach Markenschmuck untermauert, schrieb James Grzinic am Freitag. Das Wachstum des vierten Geschäftsquartals liege klar über den Schätzungen der übervorsichtigen Analystengemeinde./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
155,05 CHF 		Abst. Kursziel*:
6,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
154,15 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7,04%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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