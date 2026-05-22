Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Bergbaukonzern konzentrierten sich Anleger auf strategische Ziele, die Kapitalverwendung und die Aussichten für die Preise wichtiger Rohstoffe, schrieb Amos Fletcher am Donnerstagabend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
77,81 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
77,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,21%
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
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