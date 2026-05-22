NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1370 Pence auf "Neutral" belassen. Das Kredithaus sei gut positioniert, um aus den strukturellen Trends in Asien Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Donnerstag nach einem ersten Eindruck von Seminaren der HSBC./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST





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