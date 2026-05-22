HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
22.05.2026 11:26:07
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1370 Pence auf "Neutral" belassen. Das Kredithaus sei gut positioniert, um aus den strukturellen Trends in Asien Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Donnerstag nach einem ersten Eindruck von Seminaren der HSBC./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,76 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,01%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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