HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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22.05.2026 11:26:07

HSBC Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1370 Pence auf "Neutral" belassen. Das Kredithaus sei gut positioniert, um aus den strukturellen Trends in Asien Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Donnerstag nach einem ersten Eindruck von Seminaren der HSBC./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,70 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,76 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
0,01%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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