FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die endgültigen Resultate für das Geschäftsjahr 2025/26 hätten die Vorab-Daten bestätigt, schrieb Michael Kuhn am Freitag mit Verweis auf erhebliche Wertminderungen./rob/ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET





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