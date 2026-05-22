Südzucker Aktie

11,70EUR 0,14EUR 1,21%
Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

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22.05.2026 10:17:09

Südzucker Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die endgültigen Resultate für das Geschäftsjahr 2025/26 hätten die Vorab-Daten bestätigt, schrieb Michael Kuhn am Freitag mit Verweis auf erhebliche Wertminderungen./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11,80 € 		Abst. Kursziel*:
-23,73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,08%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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