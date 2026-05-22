Air Liquide Aktie
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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Eine strukturelle Margensteigerung sei bei dem Gasekonzern festgezurrt - getrieben von höheren Preisen und mehr Effizienz, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend. Die Dynamik in den USA kompensiere eine durchwachsene Entwicklung in Europa und Asien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
195,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
177,92 €
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Abst. Kursziel*:
9,60%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
180,62 €
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Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
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Analyst Name::
Alex Sloane
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KGV*:
-