LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Eine strukturelle Margensteigerung sei bei dem Gasekonzern festgezurrt - getrieben von höheren Preisen und mehr Effizienz, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend. Die Dynamik in den USA kompensiere eine durchwachsene Entwicklung in Europa und Asien./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT



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