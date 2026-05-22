Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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22.05.2026 11:45:30

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,04 € 		Abst. Kursziel*:
34,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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