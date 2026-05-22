Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,04 €
|
Abst. Kursziel*:
34,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
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21.05.26
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21.05.26
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