Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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22.05.2026 10:16:39

Siemens Energy Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines möglichen Zenits bei Gaskraftwerken ließen den erwarteten Anstieg mit Ersatzteil-Umsätzen ab 2030 sowie die strukturelle Wachstumsdynamik im Netzgeschäft außer Acht, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach einer Investorenveranstaltung. Er geht davon aus, dass das Management im November das Aktienrückkaufprogramm aufstocken und für 2030 eine Margenspanne von 18 bis 20 Prozent anpeilen wird./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
170,50 € 		Abst. Kursziel*:
17,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
173,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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