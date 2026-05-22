FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines möglichen Zenits bei Gaskraftwerken ließen den erwarteten Anstieg mit Ersatzteil-Umsätzen ab 2030 sowie die strukturelle Wachstumsdynamik im Netzgeschäft außer Acht, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach einer Investorenveranstaltung. Er geht davon aus, dass das Management im November das Aktienrückkaufprogramm aufstocken und für 2030 eine Margenspanne von 18 bis 20 Prozent anpeilen wird./rob/ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET



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