Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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22.05.2026 10:30:28

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Die südkoreanische Tochter Baemin vollziehe eine strategische Neuausrichtung von einem verlustreichen Subventionsgeschäft zu einer disziplinierten Monetarisierung, schrieb Robin Zhu am Freitag. Der südkoreanische Markt für Essenslieferungen stabilisiere sich. Baemin könne beim sogenannten Quick Commerce weiter wachsen, also der besonders schnellen Lieferung von Konsumgütern und Lebensmitteln. Außerdem profitiere Baemin überproportional von staatlichen Gutscheinen. Mit Blick auf die laufende strategische Überprüfung bei Delivery Hero sei Baemin eine interessante Option./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
33,27 € 		Abst. Kursziel*:
-15,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,19%
Analyst Name::
Robin Zhu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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