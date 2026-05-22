Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum des Luxuskonzerns sei im vierten Geschäftsquartal wieder überraschend stark gewesen, schrieb Luca Solca am Freitag. Das Schmuckgeschäft rage heraus. Das operative Ergebnis habe seine Erwartungen aber nicht ganz erfüllt - wohl währungsbedingt, vermutet Solca./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
155,05 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
153,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,25%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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