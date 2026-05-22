Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Der Bremsenhersteller sei ein solides Industrieunternehmen, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Er glaubt aber, dass der Markt das Wachstum überschätzt und die Aktie deshalb überbewertet ist. Der Experte sieht Abwärtsrisiken, was die Konsensumsatzschätzungen für 2028 betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
98,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
98,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,04%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
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|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, Kauf (EQS Group)
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18.05.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, Kauf (EQS Group)
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