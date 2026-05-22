DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 48 auf 56 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Harishankar Ramamoorthy betonte in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen, so der Experte./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
49,67 €
Abst. Kursziel*:
12,74%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
49,68 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,72%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
KGV*:
