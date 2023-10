FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von CTS Eventim von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Investorenstimmung scheine weiterhin von der Sorge um eine mögliche kartellrechtliche Sektoruntersuchung (in Deutschland) belastet zu sein, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die letztlich seit dem Kurssturz im Juni ausbleibende nachhaltige Kurserholung. Auch der Nachholbedarf in puncto guter Unternehmensführung könnte steigenden Kursen entgegenstehen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 15:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 15:16 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.