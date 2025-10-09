Volvo AB Aktie
|24,31EUR
|-0,21EUR
|-0,86%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
269,50 SEK
|
Abst. Kursziel*:
29,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
269,50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
06.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.10.25
|Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.09.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|17:54
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|17:54
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|17:54
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo AB Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|24,31
|-0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:54
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:54
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:53
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|13:55
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:53
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:42
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:04
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:46
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:43
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:42
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:07
|freenet Buy
|Warburg Research
|12:04
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|12:00
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|11:23
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:22
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11:11
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11:05
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.