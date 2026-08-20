Ryanair Aktie
|23,00EUR
|-0,24EUR
|-1,03%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23,00 €
|
Abst. Kursziel*:
30,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,81%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|26.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23,00
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|11:02
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|RBC Capital Markets
|11:00
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|UBS AG
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|UBS AG
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|UBS AG
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|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
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|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
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|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
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|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG