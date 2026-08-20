United Internet Aktie

24,26EUR 0,24EUR 1,00%
United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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20.08.2026 16:07:41

United Internet Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internetdienstleister habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Segmente des Unternehmens hätten zum Ergebniswachstum beigetragen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
24,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
24,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 24,26 1,00% United Internet AG

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12:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
11:44 BBVA Neutral UBS AG
11:43 Santander Buy UBS AG
11:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11:29 Hermès Outperform Bernstein Research
11:29 Richemont Outperform Bernstein Research
11:25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Fraport Market-Perform Bernstein Research
11:10 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:10 Ryanair Outperform Bernstein Research
11:09 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:09 easyJet Market-Perform Bernstein Research
11:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
11:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:05 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:05 Danone Outperform Bernstein Research
11:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:04 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
11:03 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
11:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:01 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:00 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
10:59 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
10:34 L'Oréal Buy UBS AG
10:34 DocMorris Neutral UBS AG
10:23 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
09:28 SpaceX Verkaufen DZ BANK
09:22 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:00 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 NORMA Group Hold Warburg Research
08:02 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
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07:02 Merck Neutral UBS AG
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06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
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