ArcelorMittal Aktie

59,96EUR -3,62EUR -5,69%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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20.08.2026 12:40:39

ArcelorMittal Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,28 € 		Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,41%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 59,96 -5,69% ArcelorMittal

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11:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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11:29 Richemont Outperform Bernstein Research
11:25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Fraport Market-Perform Bernstein Research
11:10 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:10 Ryanair Outperform Bernstein Research
11:09 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:09 easyJet Market-Perform Bernstein Research
11:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
11:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:05 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:05 Danone Outperform Bernstein Research
11:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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11:03 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
11:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:01 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
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09:00 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 NORMA Group Hold Warburg Research
08:02 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Merck Neutral UBS AG
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
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