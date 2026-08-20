ArcelorMittal Aktie
|59,96EUR
|-3,62EUR
|-5,69%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,28 €
|
Abst. Kursziel*:
15,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,41%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|59,96
|-5,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|11:43
|Santander Buy
|UBS AG
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital