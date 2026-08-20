AIR France-KLM Aktie
|11,56EUR
|-0,17EUR
|-1,45%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
11,58 €
|
Abst. Kursziel*:
5,35%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|07.07.26
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|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,60
|-1,07%
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|Fraport Market-Perform
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|11:10
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|11:10
|Ryanair Outperform
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|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
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|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
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|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG