Schneider Electric Aktie
|297,25EUR
|4,10EUR
|1,40%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Eine große Zahl von US-Konzernen setze bei ihren KI-Rechenzentren auf Energieversorgungs- und Kühlungslösungen der Franzosen, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach einer Datenauswertung. Schneider sei bezüglich Solid-State Transformer (SST) Lieferant der Wahl./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 14:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
293,65 €
|
Abst. Kursziel*:
19,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
297,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|296,00
|0,97%
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|Renault Equal Weight
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|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
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|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
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