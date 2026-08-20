Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina beschäftigte sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse mit den Auswirkungen des vorläufigen Handelsabkommens zwischen den USA und Kanada. Er verwies auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg sowie auf andere Quellen, denen zufolge Zölle auf bestimmte kanadische Stahl- und Aluminiumimporte von 50 auf 25 Prozent gesenkt werden dürften. Auch wenn erste Schlagzeilen drastischer ausfallen könnten als das, was am Ende tatsächlich passiere, hätten Aktien von US-Stahlunternehmen angesichts dieser Meldung am Vortag bereits nachgegeben, schrieb er./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73,17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
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