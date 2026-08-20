Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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20.08.2026 11:25:08

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina beschäftigte sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse mit den Auswirkungen des vorläufigen Handelsabkommens zwischen den USA und Kanada. Er verwies auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg sowie auf andere Quellen, denen zufolge Zölle auf bestimmte kanadische Stahl- und Aluminiumimporte von 50 auf 25 Prozent gesenkt werden dürften. Auch wenn erste Schlagzeilen drastischer ausfallen könnten als das, was am Ende tatsächlich passiere, hätten Aktien von US-Stahlunternehmen angesichts dieser Meldung am Vortag bereits nachgegeben, schrieb er./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85,49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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