Fielmann Aktie

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WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

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21.08.2026 09:57:55

Fielmann Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,70 € 		Abst. Kursziel*:
42,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,94%
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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