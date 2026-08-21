Siemens Aktie
|277,05EUR
|1,50EUR
|0,54%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten um Varun Govindaraj stellten am Donnerstag die Ergebnisse einer Umfrage unter 50 Führungskräften im Bereich Beschaffung für den Bau von Rechenzentren vor. "Unsere Schlussfolgerung lautet, dass der Markt für Ausrüstungshersteller sich kurzfristig weiter stark entwickeln dürfte." Selbst wenn sich der Ausbau von Rechenzentren verlangsame, könnten relativ strenge Stornierungsbedingungen Kunden veranlassen, dennoch einen Teil der Technik abzunehmen. Dies bedeutet jedoch auch, dass langfristig gesehen Nachfrage vorgezogen werde und die Kunden auf überschüssigen Bestände an Kühl- und Stromversorgungtechnik sitzen werden, sobald sich die Investitionsausgaben verlangsamen. Das würde einen Abschwung dann umso schmerzhafter machen./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
276,00 €
|
Abst. Kursziel*:
19,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
277,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
|
Analyst Name::
Varun Govindaraj
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
20.08.26
|Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
19.08.26
|DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|276,30
|0,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets