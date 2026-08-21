adidas Aktie
|153,15EUR
|1,80EUR
|1,19%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150,00 €
|
Abst. Kursziel*:
53,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
153,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,18%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.08.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,15
|1,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:05
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|10:47
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|10:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:57
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:31
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research