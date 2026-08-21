adidas Aktie

153,15EUR 1,80EUR 1,19%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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21.08.2026 06:38:10

adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
150,00 € 		Abst. Kursziel*:
53,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
153,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,18%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:38 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 adidas Neutral UBS AG
04.08.26 adidas Neutral UBS AG
03.08.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 153,15 1,19% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

12:05 Walmart Kaufen DZ BANK
11:15 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Nordex Equal Weight Barclays Capital
10:47 Brenntag Neutral UBS AG
10:31 CTS Eventim Buy UBS AG
10:16 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:58 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
09:57 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:31 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:39 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
08:39 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:07 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07:44 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:31 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:25 Siemens Outperform Bernstein Research
07:24 ABB Market-Perform Bernstein Research
07:05 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Renault Equal Weight Barclays Capital
06:44 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:38 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
20.08.26 Semperit neutral Erste Group Bank
20.08.26 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 BBVA Neutral UBS AG
20.08.26 Santander Buy UBS AG
20.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
20.08.26 Hermès Outperform Bernstein Research
20.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
20.08.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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