NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 61,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht über eine angekündigte Gebührenerhöhung und andere in Aussicht gestellte Maßnahmen der südkoreanischen Tochter Baemin zur Erhöhung der Profitabilität. "Der Essenlieferant hat in seinem Geschäft in Südkorea endlich die Kurve gekriegt", schrieb der Experte. Delivery Hero habe nun eine strukturelle Lösung für ein schwieriges Problem gefunden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 12:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.