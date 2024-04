FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bilanz des Essenslieferdienstes sei ermutigend, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Delivery Hero liefere profitables Wachstum und auch der Weg zur Profitabilität des Glovo-Geschäfts gehe schneller voran als gedacht./niw/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



