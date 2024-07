NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Marktreaktion auf erhöhte Rückstellungen für EU-Kartellbußen sei übertrieben heftig ausgefallen, schrieb Analystin Annick Maas am Montagabend mit Blick auf den Kursrutsch um letztlich gut 7 Prozent. Das Geschäft des Essenslieferanten laufe rund, die Unsicherheit in Südkorea nehme ab und die Mena-Region liefere weiter gute Resultate. Maas passte ihre Schätzungen bereits mit Blick auf den Quartalsbericht Ende August an. Daraus resultiert auch das etwas gesunkene Kursziel. An der Anlagestory habe sich nichts geändert, betonte die Expertin./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 18:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.