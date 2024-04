NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel wertete den Einstieg des aktivistischen Investors Sachem Head Capital mit einem Anteil von 3,6 Prozent am Essenslieferdienst positiv. Möglicherweise verbessere sich dadurch die Unternehmensführung. Zudem könnten Übernahmeaktivitäten beschleunigt werden, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 17:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 19:14 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.