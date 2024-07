NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die vom Essenslieferdienst mitgeteilte EU-Kartellstrafe von 400 Millionen Euro habe den Markt überrascht, sei aber ein kurzfristiges und für die Bilanz ein handhabbares Problem, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege bereits auf dem Barmittelzufluss ab dem zweiten Halbjahr. Zudem rechnet Diebel mit weiteren Zukäufen etwa in Südamerika./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.