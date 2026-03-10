Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
40,90 €
Abst. Kursziel*:
-16,87%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
36,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
Analyst Name::
Fabian Piasta
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
09:33
|Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen (dpa-AFX)
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
09:11
|EQS-Adhoc: Dermapharm Holding SE beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.300.000 Aktien (EQS Group)
09:11
|EQS-Adhoc: Dermapharm Holding SE resolves public share buyback offer for up to 4,300,000 shares (EQS Group)
07:30
|EQS-News: Dermapharm Holding SE verzeichnet rückläufigen Konzernumsatz, bereinigtes Konzern-EBITDA verbessert sich (EQS Group)
07:30
|EQS-News: Dermapharm Holding SE records decline in consolidated revenue, adjusted consolidated EBITDA improves (EQS Group)
05.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
04.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)