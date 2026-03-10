Dermapharm Aktie

36,90EUR -1,20EUR -3,15%
Dermapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

10.03.2026 08:48:31

Dermapharm Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40,90 € 		Abst. Kursziel*:
-16,87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

