Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1759 Pence auf "Buy" belassen. Der Anteil der im Rahmen von Werbeaktionen getätigten Verkäufe des Spirituosenkonzerns habe in den vergangenen Wochen weiter zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,59 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
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22.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.06.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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17.06.26
|Diageo boss Dave Lewis orders executives to cut jobs as restructuring kicks off (Financial Times)
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12.06.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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08.06.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Diageo plc
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