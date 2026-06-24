FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1759 Pence auf "Buy" belassen. Der Anteil der im Rahmen von Werbeaktionen getätigten Verkäufe des Spirituosenkonzerns habe in den vergangenen Wochen weiter zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET



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