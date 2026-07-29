Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 1700 Pence belassen. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus seien weiterhin deutlich zu optimistisch, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Spirituosenherstellers./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
16,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Mitch Collett
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KGV*:
-
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