Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti gab am Dienstag einen Ausblick auf den mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns sowie die Geschäftsjahresergebnisse am 6. August. Die entscheidende Aufgabe für das Management werde es, die Anleger vom Turnaround zu überzeugen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,56 £
|
Abst. Kursziel*:
8,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,92%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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