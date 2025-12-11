ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani erhöhte am Mittwochabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Parfümeriekette der Jahre 2026 und 2027. Damit Investoren aber wieder Vertrauen in die schwer gebeutelte Aktie gewinnen, müssten Umsatzsteigerungen erfolgen, die auf eine Erholung des Premium-Beauty-Marktes hindeuten, betonte der Analyst./rob/edh/ag



