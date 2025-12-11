Douglas Aktie
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani erhöhte am Mittwochabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Parfümeriekette der Jahre 2026 und 2027. Damit Investoren aber wieder Vertrauen in die schwer gebeutelte Aktie gewinnen, müssten Umsatzsteigerungen erfolgen, die auf eine Erholung des Premium-Beauty-Marktes hindeuten, betonte der Analyst./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas Neutral
|
Unternehmen:
Douglas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglasmehr Nachrichten
|
14.08.25
|ROUNDUP/Douglas: Konsumzurückhaltung schwindet - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 16 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 18 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
30.07.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.07.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)