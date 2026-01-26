Delivery Hero Aktie
|26,85EUR
|1,60EUR
|6,34%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Delivery Hero zählt er zu seinen Favoriten. Er konstatiert positive Trends in den wichtigsten Märkten, entscheidend für den Kurs sei aber Konsolidierungsfantasie in der Branche. Prosus dürfte nach Wegen suchen, langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,49 €
|
Abst. Kursziel*:
29,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|27,07
|7,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|08:19
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|07:20
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:52
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.