NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall drückte den Papieren der Frankfurter wie auch Getlink vor der Berichtssaison der europäischen Infrastrukturbranche den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Fraport dürfte hinsichtlich der Barmittelzuflüsse das Vertrauen stärken und einen starken Ausblick auf 2026 abgeben, so die Expertin./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT



