26.01.2026 06:51:43

Fraport Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall drückte den Papieren der Frankfurter wie auch Getlink vor der Berichtssaison der europäischen Infrastrukturbranche den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Fraport dürfte hinsichtlich der Barmittelzuflüsse das Vertrauen stärken und einen starken Ausblick auf 2026 abgeben, so die Expertin./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75,80 € 		Abst. Kursziel*:
9,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:51 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
22.01.26 Fraport Sell UBS AG
20.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
16.01.26 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
