HelloFresh Aktie
|5,58EUR
|0,07EUR
|1,27%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Bei Hellofresh lobt Diebel die Kostensenkungsmaßnahmen, wartet aber auf die Umsatzwende./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,53 €
|
Abst. Kursziel*:
8,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|XETRA-Handel SDAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|08:11
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5,58
|1,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|08:19
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|07:20
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:52
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.