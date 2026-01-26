CTS Eventim Aktie

72,90EUR 0,25EUR 0,34%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

26.01.2026 08:14:40

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Den Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim zählt er zu seinen Favoriten. Er lobte Widerstands- und Anpassungsfähigkeit bei immensen Langfristchancen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,65 € 		Abst. Kursziel*:
58,29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,75%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

Analysen zu CTS Eventim

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

