WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Auto1 zählt zu seinen Favoriten. Der starke Anstieg der Absatzvolumina dürfte sich dank des Hebeleffekts auch deutlich im operativen Ergebnis zeigen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,15 €
|
Abst. Kursziel*:
39,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,37%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
