Deutsche Börse Aktie

214,10EUR 0,60EUR 0,28%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 06:39:40

Deutsche Börse Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 11. Februar habe er Schätzungen und Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert, schrieb Enrico Bolzoni in seinem Ausblick vom Freitagabend. Bei der Zahlenvorlage dürften die Entwicklung der Sparte Investment Management Solutions (IMS) sowie weitere Details zur geplanten Übernahme von Allfunds im Fokus stehen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
213,90 € 		Abst. Kursziel*:
40,25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
214,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,12%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
06:39 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 214,00 0,23% Deutsche Börse AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:48 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06:52 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:51 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
06:23 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 ASML NV Buy UBS AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
23.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
23.01.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
23.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Ericsson Underperform Bernstein Research
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen