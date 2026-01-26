Ryanair Aktie
|28,32EUR
|-0,19EUR
|-0,67%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,64 €
|
Abst. Kursziel*:
37,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28,17
|-1,19%
