Nemetschek Aktie
|83,00EUR
|5,60EUR
|7,24%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Joseph George setzte die Papiere des Bausoftwarespezialisten am Freitagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Dabei stehen sie nun neben SAP als weiterer Softwarewert mit guten Aussichten für einige Jahre. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76,60 €
|
Abst. Kursziel*:
43,60%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
83,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
Analysen zu Nemetschek SE
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|82,55
|6,65%
