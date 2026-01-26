HUGO BOSS Aktie

34,22EUR -0,36EUR -1,04%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:08:02

HUGO BOSS Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. 2026 werde ein Jahr der Neuaufstellung, schrieb Manjari Dhar in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Metzinger hätten mit ihrer "CLAIM 5 Touchdown"-Strategie gute Schritte zur Steigerung ihrer Markenstärke unternommen. Im neuen Jahr gehe es aber nun auf eine neue Umsatz- und Kostenbasis. Dhar rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa 7 Prozent. Wieder anziehende Dynamik sieht erst 2027./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34,68 € 		Abst. Kursziel*:
9,57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
07:08 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 34,22 -1,04% HUGO BOSS AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:48 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06:52 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:51 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
06:23 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 ASML NV Buy UBS AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
23.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
23.01.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
23.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Ericsson Underperform Bernstein Research
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen