HUGO BOSS Aktie
|34,22EUR
|-0,36EUR
|-1,04%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. 2026 werde ein Jahr der Neuaufstellung, schrieb Manjari Dhar in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Metzinger hätten mit ihrer "CLAIM 5 Touchdown"-Strategie gute Schritte zur Steigerung ihrer Markenstärke unternommen. Im neuen Jahr gehe es aber nun auf eine neue Umsatz- und Kostenbasis. Dhar rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa 7 Prozent. Wieder anziehende Dynamik sieht erst 2027./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34,68 €
|
Abst. Kursziel*:
9,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Analysen zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|07:08
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|34,22
|-1,04%
