ASOS Aktie
|3,70EUR
|0,05EUR
|1,48%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Online-Modehändler müssten wohl einiges investieren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-