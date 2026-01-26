NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Online-Modehändler müssten wohl einiges investieren./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT





