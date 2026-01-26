ASOS Aktie

3,70EUR 0,05EUR 1,48%
ASOS

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

26.01.2026 08:01:39

ASOS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Online-Modehändler müssten wohl einiges investieren./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2,40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3,47 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

