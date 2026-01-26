Richemont Aktie

165,20EUR -2,25EUR -1,34%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

26.01.2026 08:41:34

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
152,65 CHF 		Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152,25 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Richemont

08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
19.01.26 Richemont Buy UBS AG
19.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Richemont 165,50 -1,16% Richemont

