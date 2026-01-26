Fresenius Medical Care Aktie
|37,22EUR
|0,11EUR
|0,30%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor den anstehenden Quartalszahlen von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft heraus dürfte trotz der Grippewelle auf dem wichtigen US-Markt im Dezember um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) geht er von einem 37-prozentigen Wachstum aus. Für 2026 rechnet er mit einem soliden Umsatzwachstum von 4,4 Prozent. Beim bereinigten Ebit erwartet er jedoch einen Rückgang, wobei die Marge auf 10,4 Prozent sinken dürfte im Vergleich zu den prognostizierten 11,1 Prozent für 2025./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,25 €
|
Abst. Kursziel*:
18,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,22%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
23.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
23.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.01.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,09
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|08:19
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|07:20
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:52
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.