ASOS Aktie

3,70EUR 0,05EUR 1,48%
ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

26.01.2026 08:23:55

ASOS Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
2,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
3,47 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
3,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

