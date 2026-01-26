E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

EON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Neutral
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17,03 € 		Abst. Kursziel*:
-0,18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:10 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
