LANXESS Aktie
|17,58EUR
|-0,19EUR
|-1,07%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,61 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,30%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
23.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.01.26
|MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|17,67
|-0,56%
