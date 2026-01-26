LANXESS Aktie

17,58EUR -0,19EUR -1,07%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

26.01.2026 08:50:59

LANXESS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,61 € 		Abst. Kursziel*:
-3,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,30%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LANXESS Sell UBS AG
16.01.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 17,67 -0,56% LANXESS AG

