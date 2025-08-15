Douglas Aktie

WKN DE: BEAU7Y / ISIN: DE000BEAU7Y1

15.08.2025 09:45:41

Douglas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe im dritten Geschäftsquartal eine unerwartet deutliche Umsatzerholung unter Beweis gestellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem insgesamt ordentlichen Quartal. Nach einem schwachen zweiten Quartal sei das Unternehmen wieder zurück im Wachstumsbereich./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

