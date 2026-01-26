NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Ströer winke strukturelles Wachstum aufgrund weiter zunehmender Bedeutung des Außenwerbungsbereichs am Werbemarkt insgesamt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.