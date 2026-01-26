Ströer Aktie
|36,00EUR
|0,25EUR
|0,70%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Ströer winke strukturelles Wachstum aufgrund weiter zunehmender Bedeutung des Außenwerbungsbereichs am Werbemarkt insgesamt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,80 €
|
Abst. Kursziel*:
34,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
24.01.26
|Mehr Verbraucher ärgern sich über verbotene Werbeanrufe (dpa-AFX)
|
22.01.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Ströer-Aktie im Minus: Ströer-Co-CEO Schmalzl plant Amtszeit nicht zu verlängern (Dow Jones)
|
20.01.26
|Ströers Co-Chef Schmalzl will bis 2028 laufende Amtszeit nicht verlängern (dpa-AFX)
|
20.01.26
|EQS-Adhoc: Ströer SE & Co. KGaA: Co-CE Christian Schmalzl is not available for an extension of his term of office (EQS Group)